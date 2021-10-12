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Vale Denetiminde ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, İstanbul genelinde vale hizmeti veren mekanlara yönelik denetim gerçekleştirmişti.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, İstanbul genelinde vale hizmeti veren mekanlara yönelik denetim gerçekleştirmişti. Denetim yapılan bir mekana sigortasız vale çalıştırmaktan ve işletme sahibine de trafiği riske sokmaktan için cezai işlem uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği koordinesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe ekipleri ile birlikte saat 21.00 ile 00.30 saatleri arasında Beşiktaş ve Eyüp Sultan ilçelerinde vale hizmeti veren işletmelere yönelik yapılan uygulamalarda 21 mekana denetim gerçekleşti.

Emniyet birimlerinden alınan bilgiye göre, Vale yönetmeliğine aykırı davranan 7 şahıs hakkında gerekli tutanaklar düzenlenerek 7 şahsa trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmaktan dolayı

1008 Türk Lirası, Karayollarına duba atmak gereğince 7 şahsa 4 bin 564 Türk Lirası olmak üzere mekanların önünde bulunan yol üzerine hatalı park ve duraklama gerçekleştiren 24 araca 3 bin 456 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde toplamda 9 bin 028 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

-İHA-

Vale Denetiminde ceza yağdı

Vale Denetiminde ceza yağdı

Vale Denetiminde ceza yağdı

Vale Denetiminde ceza yağdı
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