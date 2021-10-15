Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan, Vali Doğan'a Ziyaret - Haberler
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Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan, Vali Doğan'a Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan, Vali Doğan'a Ziyaret

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

15 Ekim 2021 Cuma günü saat 16. 00'da Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, Genel Müdür Ersoy'u birçok medeniyetin, kültürün ve inancın bir arada yaşadığı kadim şehir Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ise misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber: Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan, Vali Doğan'a Ziyaret - Haberler
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