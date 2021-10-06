VakıfBank'ın iletişim çalışmalarına iki Sardis ödülü - Haberler
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VakıfBank'ın iletişim çalışmalarına iki Sardis ödülü

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel
VakıfBank'ın iletişim çalışmalarına iki Sardis ödülü

VakıfBank, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı #işinebak videosu ile "Yaratıcı İletişim" kategorisinde; 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü videosu ile de "Kurumsal İletişim" kategorisinde Gümüş Sardis ödülüne layık görüldü.

VakıfBank, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı #işinebak videosu ile "Yaratıcı İletişim" kategorisinde; 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü videosu ile de "Kurumsal İletişim" kategorisinde Gümüş Sardis ödülüne layık görüldü.

VakıfBank açıklamasına göre, finans sektörünün yenilikçi projeleri ve pazarlama başarılarının ödüllendirildiği Sardis Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.

VakıfBank, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı #işinebak videosu ile Yaratıcı İletişim kategorisinde Gümüş Sardis ödülünü kazandı. VakıfBank'ın, fırsat ve istihdam eşitliğinin savunucusu kurum kimliğiyle çalışma hayatındaki değişmesi gereken dinamiklere vurgu yaptığı film, iş görüşmelerinde erkek adaylara sorulmayan eş, çocuk, özel yaşam gibi cinsiyetçi sorulara son verilmesi yönünde, sosyal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Diğer Gümüş Sardis ödülü ise VakıfBank Spor Kulübü'nün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için hazırladığı video ile geldi. "Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına Efsane'den armağan olsun" sloganıyla hazırlanan şarkının yer aldığı video, kızları pes etmemeye ve hep güçlü olmaya çağırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, VakıfBank olarak tüm faaliyetlerini topluma değer katma vizyonuyla yürütürken, önemli günlere yönelik iletişim çalışmalarımızda da toplumda farkındalık yaratacak işlere imza attıklarını belirtti.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu önemseyen ve çalışanlarının yüzde 51'i kadınlardan oluşan bir banka olarak, 8 Mart'ta kadınların iş görüşmelerinde yaşadıkları eşitlikçi olmayan tavırlara dikkati çektiklerini aktaran Merdan, "Türk kadınının gücünü dünyaya gösterme hedefiyle 35 yıl önce kurulan VakıfBank Spor Kulübü ile de 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kızlarımıza ilham vermeyi amaçladık. Bu çalışmalarımızın, sektörün prestijli organizasyonlarından olan Sardis Ödülleri'nde de takdir edilmesinden mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Son Dakika Haberleri
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