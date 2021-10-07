VakıfBank ile toplu ödemeler 7 gün 24 saat yapılabiliyor - Haberler
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VakıfBank ile toplu ödemeler 7 gün 24 saat yapılabiliyor

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Güncel
VakıfBank ile toplu ödemeler 7 gün 24 saat yapılabiliyor

VakıfBank, Toplu Ödeme Sistemini (TÖS) Fonların Anlık Sürekli Transferi (FAST) uygulamasıyla entegre ederek şirketlere haftanın her günü, diledikleri saatte toplu ödemelerini hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkanı sunuyor.

VakıfBank, Toplu Ödeme Sistemini (TÖS) Fonların Anlık Sürekli Transferi (FAST) uygulamasıyla entegre ederek şirketlere haftanın her günü, diledikleri saatte toplu ödemelerini hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkanı sunuyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın gerçekleştirdiği TÖS/FAST entegrasyonundan yararlanan şirketler, dağınık yapıdaki kaynaklarını tek bir merkezde toplayarak farklı banka müşterilerine de 7 gün 24 saat fon transferi yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, farklı sektörlerin nakit yönetim ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirme yaklaşımlarının yeni bir göstergesi olarak TÖS ile FAST entegrasyonunu hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bu entegrasyonla şirketlere herhangi bir ek geliştirme yapmak zorunda kalmadan toplu ödemelerini her an yapma imkanı sağlayan sektördeki ilk hizmeti sunduklarını aktaran Akyol, "Özellikle üyelik sistemiyle çalışan, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da üye hesaplarından anlık para yatırma ve çekme işlemi gerçekleştiren firmalar için önemli bir çözüm geliştirdik. Müşterilerimiz 7 gün 24 saat anlık para transferleri ihtiyaçları için Bankamız hesaplarını kullanarak tüm ödemeleri tek merkezden yönetmenin avantajlarından yararlanabilecek, nakit akışlarını çok daha kolay, hızlı ve pratik olarak 'online real time' yönetebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: VakıfBank ile toplu ödemeler 7 gün 24 saat yapılabiliyor - Haberler
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