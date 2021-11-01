Vakıf üniversitesinden Almanya'da kariyer fırsatlarına ilişkin tanıtım

Kültür Üniversitesi, Almanya Kariyer ve İş Gücü Programı çalışmaları kapsamında tanıtım çalışmalarına başladığını duyurdu. Almanya iş piyasası ve kariyer fırsatlarına ilişkin tanıtım toplantısı, Türkiye'deki tüm lisans ve ön lisans öğrencilerine açık olarak, 4 Kasım'da üniversitenin Ataköy Yerleşkesinde düzenlenecek.

Kültür Üniversitesi Avrupa Kariyer ve İş Gücü Biriminin güz yarıyılında Aşağı Saksonya Alman Yönetim Akademisi ile başlattığı Almanya Kariyer ve İş Gücü Programı çalışmalarına başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi Avrupa Kariyer ve İş Gücü Biriminin Aşağı Saksonya Alman Yönetim Akademisi ile başlattığı Almanya Kariyer ve İş Gücü Programı tanıtım semineri, üniversitenin Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin her yerinden meslek yüksekokul ve üniversite mezunlarına açık düzenlenecek seminerde genç mezunlara Alman iş piyasası hakkında bilgi sunulacak.

"ALMANYA'DA İŞ BULMA İMKANLARI ARTIRILABİLECEK"

Başarılı seminer katılımcıları, Berlin'de yerleşkesi olan diğer proje partneri "Elemanya personel ve şirket danışmanlığı GmbH" şirketinin portföyüne kaydedilerek Almanya'da iş bulma imkanları arttırılabilecek. Vize ve oturum süreçlerinde projeye dahil uzman bir hukuk ofisinden destek alınabilecek.

Nitelikli genç iş gücüne Almanya'da kariyer süreçlerine ilişkin destek vermeyi amaçlayan toplantıda programın amacı, süreci, partnerleri ve seminerleri gibi tüm konular hakkında sorular yanıtlanacak. Almanya Kariyer ve İş Gücü Programına ilişkin sorular hakkında ayrıntılı bilgi üniversitenin web sitesinde de ziyaretçilere sunulacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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