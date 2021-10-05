Vaka yoğunluğu artan Bolu'da maske denetimi arttı

BOLU (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka yoğunluğu en çok artan ilk 10 il arasında 5. sırada yer alan Bolu'da maske denetimi artırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka haritasındaki verilere göre, bir önceki hafta (11-17 Eylül ) her 100 bin kişide görülen vaka oranı 310,99 olan Bolu'da, bu oran 89,9 artarak 18-24 Eylül'de 400,89 olarak kayıtlara geçti.

Bolu Valiliği, kentte vaka yoğunluğunun düşürülmesi için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, kentin en işlek İzzet Baysal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı.

Denetimler sırasında elinde maske olan bazı vatandaşların yüzünü kafasındaki şapkayla kapatmaya çalıştığı görüldü.

Ekipler maske takmayanları uyarırken, maskesi olmayanlara maske verildi.

Kovid-19 tedbileri kapsamında il genelinde denetimlerin süreceği belirtildi.