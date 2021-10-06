Vaka sayısının en düşük olduğu Van'da vatandaşlara aşı çağrısı - Haberler
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Vaka sayısının en düşük olduğu Van'da vatandaşlara aşı çağrısı

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığının 18-24 Eylül'ü kapsayan verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı en düşük il olan Van'da, vatandaşlara rehavete kapılmamaları ve aşı yaptırmaları uyarasında bulunuldu.

VAN (AA) - Sağlık Bakanlığının 18-24 Eylül'ü kapsayan verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı en düşük il olan Van'da, vatandaşlara rehavete kapılmamaları ve aşı yaptırmaları uyarasında bulunuldu.

Van Valiliği önünde kurulan aşı standını ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van'ın Türkiye'de vaka sayısı en düşük il olduğunu söyledi.

Vatandaşlara, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Sünnetçioğlu, 2. doz aşısını henüz yaptırmayanlardan da aşı olmalarını istedi.

Kentte Kovid-19 vaka sayılarında önceki aylara göre bir düşüşün yaşandığını belirten Sünnetçioğlu, şöyle konuştu:

"Birinci doz aşılamada yüzde 80, ikinci dozda ise yüzde 61 civarındayız. Bunu yeterli görmüyoruz. Daha fazla aşılama yaparak insanların hasta olmasını ve mümkün olduğunca yoğun bakıma yatışlarını engelleyebiliriz. Bunun için iyi bir aşılama oranı yakalamamız gerekiyor. Aşılamaya hız verirken bir yandan da vatandaşımızın maske kullanımına ve el dezenfeksiyonuna çok dikkat etmesi, toplu etkinliklerden uzak durması gerekiyor. İyi bir bağışıklık oranı yakaladıktan sonra normalleşmeye gidebiliriz. Tüm vatandaşlarımızı aşı yapmaya davet ediyoruz. İyi bir aşı oranı yakalarsak başarılı oluruz. Önümüzde kış sezonu var. İnfluenza vaka sayıları da artabilir. Onun için, influenza ile Kovid-19 vakalarının karışmaması için iyi bir aşı oranına ulaşmamız gerekiyor. Sağlık personelleri olarak her zaman vatandaşlarımızın emrindeyiz."

Van'ın, vaka sayısının en az görüldüğü iller arasında ilk sırada yer almasının rehavete yol açmaması gerektiğini vurgulayan Sünnetçioğlu, "İkinci doz aşılamada istediğimiz orana daha ulaşmadık. İkinci doz ve gelecek üçüncü doz aşılamaları yapıp iyi bir orana ulaştıktan sonra rahat hareket edebiliriz. Şu an gevşemenin olmaması, vatandaşların daha çok dikkat etmesi gerekiyor. İkinci doz aşılamada yüzde 75 ve üstüne çıkmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın Kovid-19 kurallarına uymalarını özellikle tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vaka sayısının en düşük olduğu Van'da vatandaşlara aşı çağrısı

Vaka sayısının en düşük olduğu Van'da vatandaşlara aşı çağrısı

Vaka sayısının en düşük olduğu Van'da vatandaşlara aşı çağrısı

Vaka sayısının en düşük olduğu Van'da vatandaşlara aşı çağrısı

Vaka sayısının en düşük olduğu Van'da vatandaşlara aşı çağrısı
AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vaka sayısının en düşük olduğu Van'da vatandaşlara aşı çağrısı - Haberler
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