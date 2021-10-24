Vaka sayıları Edirne'de düştü, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yükseldi

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları Edirne'de düştü Kırklareli ve Tekirdağ'da yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim 'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de geçen hafta her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 162,59 iken söz konusu tarihlerde 137,58'e düştü.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü. Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz - 6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösterdi. Zaman zaman yükselen zaman zaman düşen vaka sayıları geçen hafta başlayan düşüş yönü bu hafta da sürdü.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 3. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar yükseldi.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçen hafta Kırklareli'nde 188,26 iken son verilerde 215,07 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 156,42 iken 190,65'e yükseldi.

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Kırklareli ve Edirne ilk 10 kent arasında yer alıyor.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi ise şöyle: