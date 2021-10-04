Vadi park sporseverleri misafir etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vadi park sporseverleri misafir etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vadi park sporseverleri misafir etti

Şehitkamil Vadi Park, Şehitkamil Belediyesi Kurum İçi İnteraktif Futbol Turnuvası'na katılan sporseverleri misafir etti.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Vadi Park, Şehitkamil Belediyesi Kurum İçi İnteraktif Futbol Turnuvası'na katılan sporseverleri misafir etti. Futbol adına renkli enstantanelerin yaşandığı organizasyonun finalinde dereceye giren takımlar ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun elinden aldılar.

Şehitkamil Vadi Park içerisinde yer alan spor alanları, misafirlerine sağlıklı ve dinamik bir yaşam imkanı sunuyor. Birbirinden farklı oyunlarla futbol oynamayı daha da keyifli bir hale getiren interaktif futbol oyun alanında gerçekleştirilen birimler arası futbol turnuvasında katılımcılar, etkinlik dönemi boyunca bir yandan yeteneklerini sergileme fırsatı bulurken bir yandan da mesai arkadaşlarıyla stres atarak eğlendiler.

Organizasyonda Fen İşleri Müdürlüğü şampiyonluk kupasını kaldırırken, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü dereceye giren diğer ekipler oldular. Yaşam boyu herkes için spor felsefesine dikkat çeken etkinlikte katılımcılar, Şehitkamil Vadi Park içerisinde yer alan spor alanlarına adeta hayran kaldılar.

"Yaşam boyu spora teşvik ediyoruz"

İnteraktif Futbol Turnuvası ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bireyleri yaşam boyu spor faaliyetlerine teşvik edecek etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, "Bu etkinlik içerisinde en önemli amacımız, kardeşlik hukuku içerisinde bir anı paylaşabilmek. Bireyleri yaşam boyu spor yapmaya teşvik edecek bu tip etkinliklerin sayılarını arttırmayı arzuluyoruz. Ekip olarak hepimiz yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Bu tip etkinlikler, deşarj olabilmeye olanak sağlıyor. İlerleyen dönemde farklı branşlarda ve içeriklerde gerek mesai arkadaşlarımıza gerekse tüm çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik turnuva ve etkinlikleri düzenlemeyi sürdüreceğiz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen yine müsabakalara katılan ve dereceye giren tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Vadi park sporseverleri misafir etti

Vadi park sporseverleri misafir etti

Vadi park sporseverleri misafir etti

Vadi park sporseverleri misafir etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Engin Altay Gökhan Töre
Magazin Bergen Ebru Şallı Kubilay Aka Aleyna Tilki
Spor Kerem Aktürkoğlu Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vadi park sporseverleri misafir etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:50:04. #1.11#