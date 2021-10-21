EDİRNE (İHA) - Uzunköprü'de yoğun sis

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi, 50 metreye kadar düştü.

Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde bu sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. İlçede etkili olan sis, trafiğe çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 50 metreye düşmesiyle Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavşaklarda sürücüleri sis farlarını yakmaları konusunda uyardı. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü, sisin hava sıcaklığının artmasıyla birlikte öğlene doğru kalkacağını belirtti.