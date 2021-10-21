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Uzunköprü'de yoğun sis

İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Haberler | Güncel

Uzunköprü'de yoğun sis Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi, 50 metreye kadar düştü.

EDİRNE (İHA) - Uzunköprü'de yoğun sis

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi, 50 metreye kadar düştü.

Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde bu sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. İlçede etkili olan sis, trafiğe çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 50 metreye düşmesiyle Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavşaklarda sürücüleri sis farlarını yakmaları konusunda uyardı. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü, sisin hava sıcaklığının artmasıyla birlikte öğlene doğru kalkacağını belirtti.

Uzunköprü'de yoğun sis

Uzunköprü'de yoğun sis

Uzunköprü'de yoğun sis

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Uzunköprü'de yoğun sis
İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Son Dakika Haberleri
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