Uzungöl'ün yeni 'imar planı'nda 3 kat sınırı

TRABZON'da, İmar kirliliği tartışmalarıyla gündeme gelen, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de revize edilen 'koruma amaçlı imar planı'nda yöresel mimaride yapılaşma esas alınıyor, Konut ve pansiyonlar için 2, oteller için 3 kat sınırlaması getiriliyor. Kullanım amacı dışında tesis yapılamayacağına yer verilen planda, otopark ve hafif raylı sistemle trafik sorununa çözüm öneriliyor.

Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2019'da hazırlanan 'Uzungöl koruma amaçlı imar planı' yöre sakinlerinin itirazları üzerine yargıya taşındı. Trabzon İdare Mahkemesi, 80'e yakın noktada parsel anlaşmazlığı nedeniyle şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle plan hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla- orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip gölde, alabalık ve sazan da yaşıyor.