Üzüm üreticilerini dolandırdığı iddia edilen tüccar hakkında suç duyurusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üzüm üreticilerini dolandırdığı iddia edilen tüccar hakkında suç duyurusu

AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Üzüm üreticilerini dolandırdığı iddia edilen tüccar hakkında suç duyurusu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hasat ettikleri üzümlerin parasını alamadıklarını öne süren 20 çiftçi, tüccar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde hasat ettikleri üzümlerin parasını alamadıklarını öne süren 20 çiftçi, tüccar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sekiharman Mahallesi'nde yaşayan çiftçilerden Ümit Özel, gazetecilere, yaklaşık 400 ton üzüm parasını alamadığını iddia etti.

Tüccar B.Ö. ile daha önce alışveriş yaptıklarını anlatan Özel, "Ancak ağustostan itibaren verdiğimizin üzümlerin parasını alamadık. Verdiğimiz üzümler Ankara'da satıldı, o gün ki fiyatlardan fiyat verildi ve tuttuğumuz defterler yazıldı. Geçtiğimiz pazar günü yüklediğimiz son arabadan sonra ortadan kayboldu." dedi.

Özel, tüccarın sadece kendilerine değil, Geyve esnafına da borcu olduğunu öne sürerek, "Sekiharman Mahallesi olarak bizim tüccardan 1,5 milyon civarında alacağımız var. Geyve'nin diğer köylerinden ve Osmaneli'den de parasını alamayanlar var. Bu rakam 2 milyon lirayı aşkın. Çok mağdur durumda kaldık." diye konuştu.

B.Ö. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, gerekli işlemlerin başlatıldığını bildiren Özel, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Edis Ece Üner Seda Sayan
Spor Fernando Alonso Ali Koç Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Burak Yılmaz Emine Erdoğan Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Üzüm üreticilerini dolandırdığı iddia edilen tüccar hakkında suç duyurusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 13:25:51. #1.12#