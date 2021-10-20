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Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Haberler | Güncel

- Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı -"Evlerde bulunan bacaların yılda bir, endüstriyel bacaların yılda üç kez temizletilmesi gerek" Türkiye genelinde soba, şofben ve kombi kullanımında karbonmonoksit zehirlenmesi vakaları yaşanırken, uzmanlar baca temizliği konusuna dikkat...

- Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı

-"Evlerde bulunan bacaların yılda bir, endüstriyel bacaların yılda üç kez temizletilmesi gerek"

İSTANBUL - Türkiye genelinde soba, şofben ve kombi kullanımında karbonmonoksit zehirlenmesi vakaları yaşanırken, uzmanlar baca temizliği konusuna dikkat çekerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Endüstriyel baca temizliği uzmanı Burhanettin Ünver, "Evlerimizde kullandığımız katı yakıt yakılan veya doğalgaz yakıtının olduğu bacaların yılda bir kez muhakkak temizletilmesi gerekmektedir. Endüstriyel olan restoran, otel, lokanta gibi yerlerde yılda en az üç defa temizletilmesi gerekmektedir" dedi.

Türkiye'de her yıl soba, baca ve şofbenlerden çeşitli nedenlerle açığa çıkan karbonmonoksit gazı, tatsız, renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilemiyor ve ölümlere neden oluyor. Bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Lodos nedeniyle de her yıl onlarca kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirleniyor. Uzmanlar ise kış ayının gelmesiyle uyarılarda bulundu.

Endüstriyel baca temizliği uzmanı Burhanettin Ünver, "Yaşamımızın her alanında bulunan bacaların temizliği son yıllarda endüstriyelleşmeyle birlikte büyük önem taşıdı. Özellikle okul hayatımızda, iş hayatımıza, sosyal hayatımızda bulunan bacalar eğer düzenli olarak temizletilmemesi durumunda büyük tehlike arz etmektedir. Evlerimizde kullandığımız katı yakıt yakılan veya doğalgaz yakıtının olduğu bacaların yılda bir kez muhakkak temizletilmesi gerekmektedir. Endüstriyel olan restoran, otel, lokanta gibi yerlerde yılda en az üç defa temizletilmesi gerekmektedir. Bu temizliklerin yetkili firmalar tarafından yapılması önemlidir. Eğer yetkili firmalar bu temizliği yapmazsa yangınlara sebep olabilir ve sonradan çıkacak yangınlardan dolayı çıkacak hasarlardan, sigorta şirketleri firmaların hasarlarını karşılamamaktadır" dedi.

Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı

Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı

Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı

Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı
İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Son Dakika Haberleri
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