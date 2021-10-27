KAYSERİ (İHA) - Uzmanından lokantalarda 'baharatlık' uyarısı

Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker:

"Lokantalardaki masalarda ortak kullanılan ürünler enfeksiyonun yayılmasında etken rol oynuyor"

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, lokantalarda ortak kullanılan ürünlerin korona virüsün yayılmasında etken rol oynadığını söyleyerek, "İşletmeler özellikle ağzı açık ikram ve turşu gibi ürünler ya da tek kullanımlık tuz, karabiber gibi ürünlerin tek kullanımlık uygulamasına geçebilir" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, kış aylarının gelmesiyle insanların kapalı ortamlara girdiğini ve bundan dolayı daha fazla vaka ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Toker, "Maalesef 2 yıla yakın bir süredir Covid-19 pandemisi ile uğraşıyoruz. Vaka sayıları yaz döneminde düşse bile kışın kapalı ortamlar nedeniyle daha fazla vaka ile karşı karşıyayız. Özellikle sosyal ilişkilerin artması ve bu dönemde ekonomik sıkıntılardan dolayı kısıtlamaların eskisi kadar uygulanamamasından dolayı bu kışta zor bir süreç gibi geçireceğiz gibi duruyor. Kısıtlama değil ama kişilerin kendi tedbirleri geçerli. Yani maske, mesafe ve hijyen kapalı ortamların sık havalandırılması diyoruz ama bunun yanı sıra kullandığımız sosyal ortamlardaki ortak eşyalar, özellikle market, restoran ve AVM gibi sık gidilen mekanlarda kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

"Lokantalardaki masalarda ortak kullanılan ürünler enfeksiyonun yayılmasında etken rol oynuyor"

Toker, "Özellikle restoranlarda gıda tüketimi olduğu için maskelerimizi çıkartmamız gerekiyor. Burada ortak kullanılan ve masa üzerinde bulunan karabiber, tuzluk, pul biber, menüler gibi beraberinde turşu ya da ikram gibi sürekli açıkta bulunan ürünler maalesef enfeksiyonun yayılmasında etken rol oynuyor. Bunlar gıda tüketimi ile alakalı değilmiş gibi olduğu için tekrar tekrar temizlenmiyor ve bütün vatandaşlar bunlara temas etmek durumunda kalıyor. Bunun sonucunda da el hijyeni sağlamadan yemeğini de tüketiyor. Bu da maalesef bulaş hızını hızlandırıyor. Bu noktada işletmeler bu tür ortak kullanımları kısıtlayabilir. Özellikle ağzı açık ikram ve turşu gibi ürünleri ya da tek kullanımlık tuz, karabiber gibi ürünleri tek kullanımlık uygulamasına geçebilir. İnsanların birbirlerine temasını azaltmak gerekiyor" şeklinde konuştu.