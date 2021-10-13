Üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı

Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin kontrolünde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin kontrolünde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi Antik Side mevkisinde durumlarından şüphelendikleri Ö.Ş. ve Ö.F.H'nin üzerlerinde arama yaptı.

Aramada üzerlerinde yaklaşık 10 gram esrar ele geçirilen şüpheliler gözaltına alndı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
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