Üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin kontrolünde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin kontrolünde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi Antik Side mevkisinde durumlarından şüphelendikleri Ö.Ş. ve Ö.F.H'nin üzerlerinde arama yaptı.
Aramada üzerlerinde yaklaşık 10 gram esrar ele geçirilen şüpheliler gözaltına alndı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri