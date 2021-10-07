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Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üzerine televizyon düşen çocuk öldü Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (İHA) - Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesi kırsalında Yukarıdurmuş Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Evde oyun oynayan Ferhat Çakmak'ın üzerine televizyon düştü. Sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Üzerine televizyon düşen çocuk öldü
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