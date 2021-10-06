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Üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki Ferhat öldü

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki Ferhat öldü

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, oyun oynarken üzerine televizyon devrilen Ferhat Çakmak (4), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, oyun oynarken üzerine televizyon devrilen Ferhat Çakmak (4), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bu sabah Ceylanpınar'a bağlı kırsal Yukarıdurmuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde oyun oynayan Ferhat Çakmak'ın üzerine televizyon düştü. Gürültü üzerine odaya giren aile üyeleri, televizyon altında kalan Ferhat'ı ağır yaralı kurtararak, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Ferhat, ambulansla kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ölümüyle ailesi ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı Ferhat Çakmak'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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