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Üzerinde esrar maddesi ele geçirilen 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Üzerinde esrar maddesi ele geçirilen 2 kişi yakalandı

Antalya'da üzerinde esrar maddesi ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'da üzerinde esrar maddesi ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Side Mahallesi Antik Side mevki'inde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün gerçekleştirilen operasyonda, Ö.Ş. ve Ö.F.H. isimli şahısların üzerinde yaklaşık 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan şahısların adli işlemleri sürüyor. - ANTALYA

Üzerinde esrar maddesi ele geçirilen 2 kişi yakalandı

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