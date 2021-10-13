Üzerinde esrar maddesi ele geçirilen 2 kişi yakalandı
Antalya'da üzerinde esrar maddesi ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'da üzerinde esrar maddesi ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Side Mahallesi Antik Side mevki'inde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün gerçekleştirilen operasyonda, Ö.Ş. ve Ö.F.H. isimli şahısların üzerinde yaklaşık 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olay ile ilgili gözaltına alınan şahısların adli işlemleri sürüyor. - ANTALYA
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