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Üzerinde eroinle yakalanan torbacı, tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel
Üzerinde eroinle yakalanan torbacı, tutuklandı

ADANA'da torbacılık yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu Hasan Hüseyin (20), üzerinde eroinle yakalandı.

ADANA'da torbacılık yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu Hasan Hüseyin (20), üzerinde eroinle yakalandı. Sorgusunda "Bağımlıyım, satıcı değilim" diyen Hüseyin, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Bulvarı'nda uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede araştırma yapan ekipler, Suriye uyruklu Hasan Hüseyin'in torbacılık yaptığını tespit edip takibe aldı. Suçüstü yakalanan Hüseyin'in üst aramasında 'fişek' olarak tabir edilen, satışa 11 paket halinde toplam 14 gram eroin ele geçirildi.Gözaltına alınan Hüseyin'in, emniyetteki sorgusunda, "Bağımlıyım, satıcı değilim. 1,5 yıldır uyuşturucu kullanıyorum" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Üzerinde eroinle yakalanan torbacı, tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri
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