Uzaydan Mors Bulma Kampanyasına Katılabilirsiniz

Geçtiğimiz Şubat ayındaki haberler imizden birinde fillerin uzaydan nasıl takip edildiğini yazmıştık. Şimdi sırada uzaydan çekilen görüntülerde "mors" bulma projesi var!

"Mors" aslında çok da yaygın bir isim değil. Hangi hayvandan bahsediyoruz merak ediyorsanız hemen yazalım.

Fok, deniz aslanı ya da deniz ayısı gibi isimler kulağa tanıdık gelse de aslında bu hayvanlar birbirinden farklı.

Morsların, yani deniz aygırlarının, foklardan ve deniz aslanlarından farkı ise dişleri olan tek yüzgeçayaklı olmalarıdır.

Haber imize göre dönelim…

HEDEF MORS NÜFUSUNU ÇIKARTMAK

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) şimdi Dünyalılardan yardım istiyor.

İklim değişikliğinin bu hayvanlara etkisini araştıran bilim insanları, uzaydan çekilen fotoğrafları inceleyecekler.

İşte bu noktada insanlardan da talepleri şu: "Siz de incelediğiniz uydu görüntülerinden, ki artık online bulunabiliyor, siz de bu hayvanların yerlerini işaretleyip bize bildirin."

Amaç morsları kayıt altına alıp nüfuslarını ortaya çıkarmak…

Elbette bu ciddi bilimsel araştırmaya aramızdan birilerini almadan önce izci grupları ile denemeler yaparak bu projeyi test ettiler. Gençlerin başarılı gözlemleri umut vericiydi. Sırada beş yüz bin kişinin projeye katılım başvuru süreci var.

Siz de Dünyalı morsluların sayımına yardımcı olmaz mısınız?

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