Uzaktan Eğitim MYO'da Devir Teslim Töreni Düzenlendi - Haberler
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Uzaktan Eğitim MYO'da Devir Teslim Töreni Düzenlendi

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Uzaktan Eğitim MYO'da Devir Teslim Töreni Düzenlendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlük görevine Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Koca getirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlük görevine Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Koca getirildi.

Gerçekleştirilen devir teslim törenine AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nusret Koca ve Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu eski Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Yalçın ile birlikte akademik ve idari personel katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, yürütülen görevlerin bir bayrak yarışına benzediğini söyleyerek, Dr. Öğr. Üyesi Bilal Yalçın'a emeklerinden dolayı teşekkür etti. Özdemir, Prof. Dr. Nusret Koca'ya da yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

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