UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNAN KOCA, EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Haberler
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UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNAN KOCA, EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da Nursel Taşkın'ı (38), hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eve gelen eşi İrfan Taşkın (40) tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

MALATYA'da Nursel Taşkın'ı (38), hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eve gelen eşi İrfan Taşkın (40) tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. İrfan Taşkın, olay sonrası polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan İrfan Taşkın, akşam saatlerinde eşi Nursel Taşkın'ın, oturduğu eve girdi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında İrfan Taşkın, yanındaki bıçakla eşine saldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçak darbeleriyle yaralanan 3 çocuk annesi Nursel Taşkın, kanlar içinde yere yığıldı. Bağrışma sesini duyanlar tarafından çağırılan sağlık görevlileri, Nursel Taşkın'ı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırdı. Ağır yaralı kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Nursel Taşkın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Cinayet şüphelisi İrfan Taşkın ise polis ekiplerine teslim olarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNAN KOCA, EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNAN KOCA, EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNAN KOCA, EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

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