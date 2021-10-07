Uzak Şehrin Masalı yeni bölüm ne zaman? Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm bugün var mı? Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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UZAK ŞEHRİN MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eskitepe'de işler karışmaya başlamıştır. Umay, Kürşat'ın çantasında bulup okuduğu gazete kupürlerinden dolayı dehşet içindedir. Haberler de Kürşat'ın karısını ve karnındaki bebeğini öldürdüğü yazmaktadır. Affan da Kürşat'ın gerçek kimliğini ortaya çıkartmak için karanlık planlar kurmaktadır. Tüm bunlardan haber siz olan Sonay'sa anbean Kürşat'a âşık oluyordur. Tüm bu hengamenin arasında bir de Kazım çıkar karşılarına. Sonay'ı tacizleriyle, tehditleriyle boğmaya başlar. Bu sırada Melik de ortadan kaybolur. Düğün günü de gelip çatmıştır. Affan, Sonay'ın ölen kocası Serhat'ın akrabalarıyla ortaya çıkar. Herkesin bir ilmek attığı kördüğüm gittikçe büyümektedir… Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

UZAK ŞEHRİN MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçmişin kirli elleri Kürşat'ın yakasına yapışmıştır. Umay'ı ve Melik'i kaybetme korkusu içini kemirmektedir. Kürşat'ı ilk kez böyle endişe içinde gören Umay, onu teselli ederken Affan tarafından sinsice gözetlendiklerinden haber sizdir. Aralarındaki çekimi gören Affan bunu hazmedemez ve korkunç bir şey yaparak Melik'in hayatını tehlikeye atar. Evladını yitirme korkusu Umay'ı çileden çıkartır. Bunun hesabını Affan'dan soracaktır. Sonay, Umay ile Kürşat'ın yakınlaşmasına tahammül edemez bir hale geliyordur. İki kız kardeşin arasındaki ipler kopmak üzeredir. Bu sırada Kürşat'ın sırtındaki hançeri tutan elin sahibi, Tuncel Kars'a gelir. İki kardeş Habil ve Kabil gibi karşı karşıyadır yine. Kürşat yıllardır kaçtığı geçmişiyle yüzleşirken bu defa sevdiklerini koruyabilecek midir?

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