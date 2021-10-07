Uzak Şehrin Masalı final mi oluyor? Uzak Şehrin Masalı bitti mi? Uzak Şehrin Masalı neden final yapıyor?

Başrollerinde Begüm Birgören, Aslıhan Güner, Timur Acar ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizinin yayın tarihi değişti. Geçtiğimiz hafta FOX yayın akışında yer almayan Uzak Şehrin Masalı dizisinin reytinglerde kötü olduğu biliniyordu. Peki, Uzak Şehrin Masalı final mi oluyor? Uzak Şehrin Masalı neden final yapıyor? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

UZAK ŞEHRİN MASALI FİNAL Mİ OLUYOR?

25 Film'in, Kefaret'in ardından FOX için çektiği yeni dizi Uzak Şehrin Masalı, dün Teşkilat'ın sezonu açmasıyla beraber reytinglerde geriye düştü. Bunun üzerine ise FOX ile yapım şirketi ekrana veda etme kararı aldı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tüm menajerlere dizinin 5. bölümde ekrana veda edeceği bilgisi iletildi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

UZAK ŞEHRİN MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Pazar günleri ekrana gelen Uzak Şehrin Masalı dizisinden önce final kararı çıktı. Reytinglerin düşük olması nedeniyle 5. Bölümde final yapacağı söylenen dizinin şimdi de yayın tarihi değişti.

Pazar akşamları bundan sonra FOX TV'nin yeni dizisi "Yalancılar ve Mumları" izleyici ile buluşacak.

Bunun yanında Uzak Şehrin Masalı dizisi ise Perşembe günleri ekrana gelecek. Buna göre dizinin yeni bölümü 7 Ekim Perşembe günü yayınlanacak.

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