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Uyuşturucuyu su kanalına saklamış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucuyu su kanalına saklamış

Düzce'de jandarma ekipleri köy içinde yaptıkları devriye sırasında durumundan şüphelenerek durdurdukları şahsın üzerinde kubar esrar maddesi yakaladılar.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ekipleri köy içinde yaptıkları devriye sırasında durumundan şüphelenerek durdurdukları şahsın üzerinde kubar esrar maddesi yakaladılar. Şahsı sorguya alan jandarma ekipleri şahsın su kanalına sakladığı 1 poşet uyuşturucu maddeyi de ele geçirdiler.

Düzce'nin Bostanlı Köyü'nde devriye atan Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri öğlen saatlerinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdular. Sürücü 63 yaşındaki R. K.'nin üstünü araya ekipler, şahsın yapılan kaba üst aramasında içime hazır 3 gram kubar esrar maddesi yakaladılar. Şahsı sorguya alan ekipler, şahsın su kanalına sakladığı poşet içerisinde 2 kilo 230 gram kubar esrar maddesi ele geçirdiler.

Olayla ilgili olarak R.K. isimli şahıs gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - DÜZCE

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