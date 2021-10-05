Uyuşturucuyla yakalanan 7 kişiden 1'i tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucuyla yakalanan 7 kişiden 1'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucuyla yakalanan 7 kişiden 1'i tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekiplerince üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 7 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekiplerince üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 7 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Besni ilçe Emniyet Müdürlüğünün yapmış oldukları denetimler kapsamında durumlarından şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldı. N.A., A.P., B.Ö., B.Z, A.Ö., O.Y. ve R.S., isimli kişilerin içerisinde bulunduğu araçtan 10 paket halinde alüminyum folyo sarılı toplam 7,33 gram metamfetamin, üç paket halinde ise, toplam 7,05 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken şahıslardan N.A., ile R.S., isimli 2 şahıs gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlanan N.A., ile R.S., adliyeye sevk edildi. Şahıslardan N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polis ekipleri A.P., B.Ö., B.Z, A.Ö., ve O.Y., isimli şahıslara içmek için uyuşturucu madde bulundurmaktan haklarında yasal işlem gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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