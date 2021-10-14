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Uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucuya geçit yok

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu suçlarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucu 15 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu suçlarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucu 15 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu suçlarının önlenmesi amacıyla ortak çalışma yapıldı. Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı değerlendirilen şüpheli araç, Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri-Sivas yol kontrol uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 15 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü H.D. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - IĞDIR

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