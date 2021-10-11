Uyuşturucuya geçit yok - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucuya geçit yok

Düzce'de İl Jandarma komutanlığı ekipleri yaptıkları devriye sırasında uyuşturucu madde kullanıcısı 2 kişiyi kullandıkları uyuşturucu ile birlikte yakaladı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de İl Jandarma komutanlığı ekipleri yaptıkları devriye sırasında uyuşturucu madde kullanıcısı 2 kişiyi kullandıkları uyuşturucu ile birlikte yakaladı.

İlk olay Düzce merkeze bağlı Nasırlı Köyü'nde meydana geldi. Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Nasırlı Köyü'nde devriye görevi yaparken akşam saatlerinde köyde dolaşan O.K. isimli şahısla karşılaştılar. Ekipler, şahsın üstünde yaptıkları aramada 0,93 gram esrar maddesi ele geçirdiler. Şahıs ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

Meydana gelen diğer olayda ise Yörük Köyü'nde devriye görevi yapan Konuralp Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri akşam saatlerinde köy meydanında dolaşan M.K. isimli şahsı durumunda şüphelenerek durdurdular. Şahsın yapılan üst aramasında 2,60 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere Konuralp Jandarma karakoluna götürüldü. Her iki şahısta işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular

Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Işıl Sergen Seda Sayan Kubilay Aka Acun Ilıcalı
Spor Numan Kurtulmuş Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Mehmet Nuri Ersoy Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uyuşturucuya geçit yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 18:36:32. #1.13#