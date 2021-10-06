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Uyuşturucu yetiştirmek için bodruma özel düzenekler kurmuş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu yetiştirmek için bodruma özel düzenekler kurmuş

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir kişi evinin bodrumunu kurduğu özel düzenekle kenevir yetiştirirken yakalandı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir kişi evinin bodrumunu kurduğu özel düzenekle kenevir yetiştirirken yakalandı. Baskında polis bile gördükleri karşısında şaşırdı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Yeni Mahallede kenevir yetiştiriciliği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli A.D. isimli şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahsın evine de operasyon yapan ekipler bodrum katında uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş özel düzenekle karşılaştılar. Şahıs, esrar maddesi ve kenevir yetiştirmek için özel aydınlatma lamba sistemi, seyyar vantilatör ve klima, termometre, alüminyum folyo borularla yapılmış havalandırma sistemi düzeneği yaptırmış.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda ise 51 kök kenevir bitkisi, 3 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli A.D. tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konudu. - DÜZCE

Uyuşturucu yetiştirmek için bodruma özel düzenekler kurmuş

Uyuşturucu yetiştirmek için bodruma özel düzenekler kurmuş

Uyuşturucu yetiştirmek için bodruma özel düzenekler kurmuş

Uyuşturucu yetiştirmek için bodruma özel düzenekler kurmuş

Uyuşturucu yetiştirmek için bodruma özel düzenekler kurmuş

Uyuşturucu yetiştirmek için bodruma özel düzenekler kurmuş

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