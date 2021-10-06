İzmir'de 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan iki otomobilde yapılan aramalarda, 14 bin 500 uyuşturucu hap bulundu, 3 kişi tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan iki otomobilde yapılan aramalarda, 14 bin 500 uyuşturucu hap bulundu, 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen kişileri takibe aldı.

Akalan Otoyolu gişelerinde durdurulan iki otomobilde yapılan aramada, 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçlarda bulunan G.A, Ö.O. ve U.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir'de 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
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