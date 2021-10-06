İzmir'de 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan iki otomobilde yapılan aramalarda, 14 bin 500 uyuşturucu hap bulundu, 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen kişileri takibe aldı.

Akalan Otoyolu gişelerinde durdurulan iki otomobilde yapılan aramada, 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçlarda bulunan G.A, Ö.O. ve U.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.