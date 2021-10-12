UYUŞTURUCU SATICISI PARKTA YAKALANDI - Haberler
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UYUŞTURUCU SATICISI PARKTA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, üzerinde bir miktar eroin bulunan A.O. parkta yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, üzerinde bir miktar eroin bulunan A.O. parkta yakalandı. Şüphelinin yaralama suçundan arandığı tespit edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ekipleri, ilçe genelinde özellikle okullar ve çocuk parkları çevresinde uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Jandarma Şehit Uzman Çavuş Mustafa Uysal Parkı'nda bir kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen A.O. yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada satışa hazır 5 gram eroin ele geçirildi. Yaralama suçundan arandığı belirlenen A.O., gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU SATICISI PARKTA YAKALANDI

UYUŞTURUCU SATICISI PARKTA YAKALANDI

UYUŞTURUCU SATICISI PARKTA YAKALANDI

UYUŞTURUCU SATICISI PARKTA YAKALANDI
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Haber: UYUŞTURUCU SATICISI PARKTA YAKALANDI - Haberler
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