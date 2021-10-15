Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul illerinde düzenlene eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (İHA) - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul illerinde düzenlene eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 10 şüpheliyi tespit etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli merkezli Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 423 gram metamfetamin, 117 gram esrar, hassas terazi, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 9 tabanca fişeği ile 10 cep telefonu ele geçirildi.

Zanlılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilirken jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan şüpheliler suçta elde ettikleri gelir paylaşamadıkları için aralarında çıkan silahlı birbirlerini yaraladılar öğrenildi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Son Dakika Haberleri
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