Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı

ADANA'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı türlerde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 455 gram bonzai, 308,57 gram esrar, 10,47 gram metamfetamin ve 6,22 gram eroin ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yusuf A., Hayrettin B. ve Onur G. tutuklandı, Ahmet Z., Mehmet T. ve Mustafa U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri
Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi

Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süreyya Sadi Bilgiç Necmettin Erbakan Meral Akşener Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Ali Koç Serdar Aziz Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 10:17:35. #1.11#