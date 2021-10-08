Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığını belirlediği şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 1 kilo 455 gram bonzai, 308,57 gram esrar, 10,47 gram metamfetaminle 6,22 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
'Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz' deyip 500 bin dolar isteyen iki şüpheli suçüstü yakalandı

"Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz" deyip 500 bin dolar isteyen iki şüpheli suçüstü yakalandı

 Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

 Son dakika haberi: Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı

Son dakika haberi: Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mustafa Destici İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özge Özder Bülent Ersoy İdo Tatlıses Kate Middleton
Spor Ali Koç Stefan Kuntz Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 23:13:32. #1.11#