Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 kişi tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 kişi tutuklandı

Eskişehir'de eş zamanlı olarak 22 ayrı adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 kişiden 10'u tutuklandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de eş zamanlı olarak 22 ayrı adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 kişiden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Eskişehir'deki 11 ayrı mahallede uyuşturucu satıcılarına ait olduğu tespit edilen 22 adrese, Özel Harekat Polisleri'nin de katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklanırken 4'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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