Uyuşturucu operasyonunda 9 adet el bombası ele geçirildi - Haberler
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Uyuşturucu operasyonunda 9 adet el bombası ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu operasyonunda 9 adet el bombası ele geçirildi

Esenler'de uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştiren polis, Bayrampaşa ilçesinde 2 ayrı eve düzenlendiği operasyonda 9 adet el bombası, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştiren polis, Bayrampaşa ilçesinde 2 ayrı eve düzenlendiği operasyonda 9 adet el bombası, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi ise tutuklandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucu Bayrampaşa'da 2 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, C.B., F.A. ve S.G. isimli 3 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, 9 adet el bombası, 6 adet kurusıkıdan bozma tabanca, çok sayıda tabanca fişeği, 1.158.17 extacy hap, hassas terazi ve çok sayıda boş şarjör ele geçirdi. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Uyuşturucu operasyonunda 9 adet el bombası ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda 9 adet el bombası ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda 9 adet el bombası ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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