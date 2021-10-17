Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takip sonucu eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından dün geniş güvenlik önlemleri altında Kdz.Ereğli Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerin ifadeleri bugün de devam etti.

Uyuşturucu madde kullanımı ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından hakim karşısına çıkan 9 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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