Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı (2)
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 kilogram bonzai ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 kilogram bonzai ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde öğrencilere uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere "Güneş" adı verilen operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 kilogram bonzai, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.