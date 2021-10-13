Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Aydın ve Muğla illerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda beş kişi gözaltına alındı.

MUĞLA (İHA) - Aydın ve Muğla illerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda beş kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Aydın'ın Didim ve Söke ilçeleri ile Muğla'nın Milas ilçesindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. - AYDIN

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