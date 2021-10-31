Uyuşturucu ile yakalanan ödüllü narkotik polisi tutuklandı

ADANA (DHA) - ADANA'da 20 Mart 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelileri yakalayarak, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından ödüllendirilen polis memuru Cumhur Acarca (40), 24 kilo 600 gram eroinle gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışma sonucu, 29 Ekim gecesi Ereğli yolunda Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur Acarca'nın kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında Acarca, uygulama noktasındaki polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği Acarca, Ereğli- Adana kara yolunda başka bir araca çarptı. Kaza sonrası Acarca ile yanındaki eşi Nurcan Acarca, gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur Acarca, görevli polislere direnince arbede yaşandı. Bu sırada polis memuru Süleyman Şimşek'in sağ el parmağı kırıldı, Ömer Canlı ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. Acarca'nın çarptığı Yasin Noyan ile birlikte yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılırken, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tutuklanan Cumhur Acarca'nın ise Adana'da 20 Mart 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelileri yakalayarak, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından ödüllendirilen 2 polis memurundan biri olduğu ortaya çıktı. 2019'daki uyuşturucu hap sevkiyatı ihbarı üzerine Sarıçam ilçesinde kaçmaya çalışan şüphelileri arkadaşı İ.Y. ile sıkı takip sonucu yakalayan Cumhur Acarca'yı, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş makamında kabul etmişti. Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vali Demirtaş, Cumhur Acarca ile İ.Y.'ye 'Başarı Belgesi' vermişti.