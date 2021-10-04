Uyuşturucu ile mücadele sürüyor

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda iki farklı olayda 2 kişi gözaltına alınırken 8,75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İlk olay Hebeler köyünde meydana geldi. Yığılca Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararına istinaden Hebeler Köyünde ikamet eden 1 kişinin evinde KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, narkotik köpeği ile yapılan aramada 4.75 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca Çerkez Taşköprü köyü D-100 Karayolu üzerinde önleyici kolluk devriyesi ekiplerinin bir araç içerisinde yaptıkları aramada 1 gr metanfetamin ve 1 gr kubar esrar olduğu değerlendirilen madde, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, kartuş, cam pipo ve cam aparatlar, ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili olarak tahkikatlara başlandı. - DÜZCE

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