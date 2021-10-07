UYURKEN DEHŞETİ YAŞADI: SALDIRGAN YÜZÜNE KİMYASAL MADDE DÖKTÜ - Haberler
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UYURKEN DEHŞETİ YAŞADI: SALDIRGAN YÜZÜNE KİMYASAL MADDE DÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
UYURKEN DEHŞETİ YAŞADI: SALDIRGAN YÜZÜNE KİMYASAL MADDE DÖKTÜ

AVCILAR'da iddiaya göre evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin (42) evine gelen Mehmet Yıldız, kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde döktü.

AVCILAR'da iddiaya göre evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin (42) evine gelen Mehmet Yıldız, kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde döktü. Kadının bir gözünü kaybetmesine neden olan saldırgan kaçtı.

Olay, dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasemin Uzunçelebi evinde uyurken, bir süreden bu yana arkadaşlık ettiği Mehmet Yıldız evine geldi. Kapıyı yanındaki anahtarla açarak içeri giren saldırgan, yatağında uyuyan kadının yüzüne yanında getirdiği öne sürülen siyah ve yanıcı bir maddeyi döktükten sonra kaçtı. Yatağından acı içerisinde fırlayan kadın kendisini dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi. Uzunçelebi için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri kadını tedavi altına aldı. Polis, şüpheli Mehmet Yıldız yakalamak için çalışma başlatırken, Yasemin Uzunçelebi'nin saldırıya uğradığı günde kent değiştirmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

"KADINA BÜYÜK ZARAR VERMİŞLER"Bölgede iş yeri bulunan Mahir Bovabi, "Gece geç saatte olay olduğunu duydum. Bir kadına büyük zarar vermişler. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi" dedi. Uzunçelebi'nin kimyasal saldırıdan dolayı bir gözünü kaybettiği belirtildi.

- İstanbul
UYURKEN DEHŞETİ YAŞADI: SALDIRGAN YÜZÜNE KİMYASAL MADDE DÖKTÜ

UYURKEN DEHŞETİ YAŞADI: SALDIRGAN YÜZÜNE KİMYASAL MADDE DÖKTÜ

UYURKEN DEHŞETİ YAŞADI: SALDIRGAN YÜZÜNE KİMYASAL MADDE DÖKTÜ

UYURKEN DEHŞETİ YAŞADI: SALDIRGAN YÜZÜNE KİMYASAL MADDE DÖKTÜ

UYURKEN DEHŞETİ YAŞADI: SALDIRGAN YÜZÜNE KİMYASAL MADDE DÖKTÜ

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Haber: UYURKEN DEHŞETİ YAŞADI: SALDIRGAN YÜZÜNE KİMYASAL MADDE DÖKTÜ - Haberler
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