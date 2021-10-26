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Uygulamada durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uygulamada durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktıKARABÜK Karabük'te polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

KARABÜK (İHA) - Uygulamada durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı

KARABÜK Karabük'te polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karabük-Yenice karayolu Melise köyü mevkiinde uygulama yapan polis ekipleri, Y. İ. idaresindeki 34 JD 0997 plakalı otomobili durdurdu. GBT sorgusu yapılan sürücünün aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uygulamada durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı

Uygulamada durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı

Uygulamada durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı

Uygulamada durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı
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