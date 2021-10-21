Uygulamada 8 araç trafikten men edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uygulamada 8 araç trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uygulamada 8 araç trafikten men edildi

Menteşe'nin Kötekli Mahallesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen alkol uygulamasında 2 saatte 270 araç sorgulandı.

MUĞLA (İHA) - Menteşe'nin Kötekli Mahallesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen alkol uygulamasında 2 saatte 270 araç sorgulandı.

Menteşe'de üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Kötekli Mahallesinin giriş ve çıkışlarında Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme, Bölge Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince alkol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 270 araç sorgulanırken, 11 araç sürücüsü hakkında alkollü araç kullanmaktan 40 araç ise Karayolu Trafik Kanununun muhtelif maddelerinden olmak üzere toplamda 47 sürücüye 34 bin lira cezai müeyyide uygulandı. Uygulamada 8 araç da trafikten men edildi. - MUĞLA

Uygulamada 8 araç trafikten men edildi

Uygulamada 8 araç trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Polisin alkollü şahısla imtihanı... Kendi alkol testini kendi yaptı 'Ölmediğime pişmanım' diye isyan etti

Son dakika haber: Polisin alkollü şahısla imtihanı... Kendi alkol testini kendi yaptı "Ölmediğime pişmanım" diye isyan etti

 6 kişinin yaralandığı kazada devrilen minibüsün sürücüsü arka camı kırarak olay yerinden kaçtı

6 kişinin yaralandığı kazada devrilen minibüsün sürücüsü arka camı kırarak olay yerinden kaçtı

 Polisin sabır testi! Kendi alkol testini kendi yaptı, 'Ölmediğime pişmanım' diye isyan etti

Polisin sabır testi! Kendi alkol testini kendi yaptı, "Ölmediğime pişmanım" diye isyan etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title