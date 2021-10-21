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Uygulama noktasından yarım kilo eroinle kaçan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uygulama noktasından yarım kilo eroinle kaçan şüpheli tutuklandı

Antalya'da polisin uygulama noktasından kaçıp kovalamacayla yakalanan ve üzerinden 520 gram eroin çıkan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da polisin uygulama noktasından kaçıp kovalamacayla yakalanan ve üzerinden 520 gram eroin çıkan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz Salı günü, öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde uygulama yapan Motosikletli Polis Timleri, bir aracın kaçtığını fark edince peşine düştü. Yaşanan kovalama sonucu, 1123 Sokak'ta durdurulan araçtaki B.E. isimli şüphelinin elindeki poşette 520 gram eroin maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 235 TL ele geçirildi. Şüphelinin yapılan sorgusunda basit yaralama ve hakaret suçlarından arandığı öğrenildi. Polis tarafından ekip otosuna alınan şüpheli, eroin maddesiyle birlikte Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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