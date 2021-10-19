Uygulama noktasından kaçan şüphelinin üzerinden yarım kilo eroin çıktı

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da polisin uygulama noktasından kaçtıktan sonra kovalamacayla yakalanan şüphelinin üzerinden yarım kilo eroin ele geçirildi.

Öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde uygulama yapan Motosikletli Polis Timleri, bir aracın kaçtığını fark edince peşine düştü. Yaşanan kovalama sonucu, 1123 Sokak'ta durdurulan araçtaki B.E. isimli şüphelinin elindeki poşette 520 gram eroin maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 235 TL ele geçirildi. Şüphelinin yapılan sorgusunda basit yaralama ve hakaret suçlarından arandığı öğrenildi. Polis tarafından ekip otosuna alınan şüpheli, eroin maddesiyle birlikte Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

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