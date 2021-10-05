Uyandığımda Sesim Yoktu'ya Litvanya ve Kosova'dan davet!

Tamer Levent rejisiyle, Burcu Görek ve Dilara Gül'ün performanslarıyla sahneye taşınan "Uyandığımda Sesim Yoktu" oyunu, Arnavutluk'ta düzenlenen Uluslararası Skampa Tiyatro Festivali kapsamında tiyatro severlerle buluştu. Arnavutluk'ta yoğun ilgi gören oyun, Litvanya ve Kosova'dan da davet aldı!

Yapımcılığını Bu Yapım'ın üstlendiği ve usta yönetmen Tamer Levent rejisiyle seyircinin karşısına çıkan oyun, Burcu Görek ve Dilara Gül'ün performanslarıyla yoğun ilgi gördü.

23 yıldır devam eden uluslararası bir festivale katılmanın kendileri için çok keyifli olduğunu söyleyen Burcu Görek, "İlk yurt dışı oyunumuzdu. Seyircilerin ilgisi karşısında çok mutlu olduk. Cassandra'nın yaşadığı baskı, beklentiler ve tüm bunların yarattığı ikircikli hali kendi ülkelerinde de yaşadıklarını söyleyenler oldu. Oyunun sahnelenişini, minimal ama güçlü ifadesini sevdiklerini söylediler. Hem başka tiyatro grupları ile tanışmak hem de oyunumuzu yabancı ama aslında hiç de yabancı olmayan seyirciye oynamak tiyatronun birleştirici gücünü bize tekrar gösterdi" dedi.

Görek, Arnavutluk'tan sonra Litvanya ve Kosova'daki festivallere katılmaları için de teklifler aldıklarının bilgisini verdi.

Sezonu Kadıköy'de açan oyun, bu yıl İzmir, Ankara ve Eskişehir gibi illere turneye çıkacak.

YILIN EN İYİ OYUNU SEÇİLDİ!

"Uyandığımda Sesim Yoktu" modern kadının kafasındaki iç çatışmayı, ikircikli halini, fiziksel, grotesk, epik, dramatik tiyatro yaklaşımlarıyla ve akapella yardımıyla çağdaş bir anlatıma kavuşturuyor. Bir sabah uyandığında annesinin öldüğünü öğrenen Cassandra, annesi için hazırlaması gereken anma konuşması üzerinden içine düştüğü yalnızlıkla birlikte kadına yönelik her türlü baskı ve şiddeti sorgulamaya ve özeleştiri yapmaya başlıyor. Bastırılmış kişiliğinin yarattığı başkaldırıyla, erkeklerde normal görülen davranışların kadınlarda anormal görülebileceği tepkisini de gösteren oyun; açık bir şekilde baskı gören, örtülü bir baskının içinde kendini bulan, yaşadığı birçok korku ve toplumun ona dayattıklarından dolayı kendini ifade edemeyen, sesleri kısılmış, hırpalanmış, hatta canice öldürülmüş kadınların hakları için yazılmış bir başkaldırı oyunu.

Türkiye'de ilk kez 6 Şubat 2020 tarihinde gösterilen ve Kanada, Birleşik Krallık ve Amerika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde kapalı gişe oynayan oyun, farkındalık sahibi Kanadalı bir kadının tepkisinin, Türkiye kadınından farklı olmadığının da kanıtı.

Orijinal adıyla "Mouthpiece", 2016 sezonunda "Toronto Tiyatro Eleştirmenleri" tarafından "Yılın En İyi Kanada Oyunu" seçildi. Oyun, 2017 yılında ise Edinburg Fringe Festivali'nde "En İyi Sahne Performansı" başta olmak üzere pek çok ödülün sahibi oldu.

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