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Üst yapı çalışmalarımız devam ediyor

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Üst yapı çalışmalarımız devam ediyor

Erzincan Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin muhtelif yerlerinde başlatılan üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Hazırlanan program dahilinde Erzincan'ın dört bir noktasında hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekiplerimiz, üst yapı çalışmaları kapsamında kaldırım, reglaj ve asfaltlama gibi çalışmalarına devam ediyor.

Onarım ve yenileme gereken her bölgede çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, yeni imara açılan Yunus Emre Mahallesi 568 sokakta ve daha önce kaldırım bulunmayan Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde bordür taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra yeni imara açılan Yunus Emre Mahallesi 550 sokakta reglaj ve kumlama çalışmaları başlatıldı.

Gerçekleştirilen çalışmaların Erzincanlı vatandaşların ulaşımını kolaylaştırdığını ve yaşam standartlarını yükselttiğini belirten Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun, ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi. Her geçen gün Erzincan'ın çehresini pozitif yönde değiştirmek için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun, "Erzincan Belediyesi olarak üst yapı çalışmalarımıza düzenli olarak devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri ve çalışma arkadaşlarımızın programları doğrultusunda çalışıyoruz. Elimizdeki imkanlar ve gerekli çalışmalar sonucunda şehrimizi güzelleştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

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