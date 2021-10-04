ÜST KOTLARA HIZLA SU ULAŞTIRILACAK

KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü altyapı çalışmalarının yanı sıra içme suyu temini noktasında yaşanan sorunları da birer birer çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Ana isale hattında oluşan arızalar sonrası özellikle şehrin üst kotlarına suyun ulaştırılması birkaç günü bulabiliyordu. Şehir genelindeki basma hattı ve terfi merkezlerinin motor pompalarını yenileyen TİSKİ, artık yüksek kotlara çok kısa sürede su ulaştırabilecek.

MOTOR POMPALARI YENİLENDİ

TİSKİ Genel Müdürlüğü, Ortahisar'a bağlı 19 mahalleye içme suyu sağlayan ve Kavakmeydan'dan başlayarak 8 kademe ile Aktoprak Mahallesi'nde son bulan basma hattı ve terfi merkezlerinin motor pompalarının yenilenmesi amacıyla gerçekleştirilen ihale kapsamındaki imalatlar tamamlandı. Bu çalışma ile Ortahisar ilçesinde yer alan 19 mahalledeki yaklaşık 45 bin aboneyi etkileyen su kesintileri sonrası üst kotlara artık saatler içerisinde su ulaştırılabilecek.

BİR DİZİ ADIMLAR ATILMIŞTI

Trabzon İçmesuyu İsale Hattı Projesi kapsamında 1000 metreküp olarak planlanmış olan 1 ve 2 Nolu Beşirli ile Karşıyaka mahallesinin üst kotlarına su iletmekte kullanılan Camiüstü deposunun kapasitesi, geçen yıl DSİ ile yapılan görüşmeler neticesinde 4000 metreküpe çıkarılmıştı. Yine uzun süreli su kesintilerin yaşandığı Karşıyaka Mahallesinin sorununa son vermek adına Seyrantepe Mevkiinde bulunan 50 metreküplük deponun yerine 500 metreküplük yeni bir depo yapılacak.

200 KOTA KADAR SU ULAŞACAK

Karşıkaya Mahallesi'nin geneline su temin eden Meradüzü ve Seyrantepe depolarının terfi hat ve trafoları da sil baştan yenilenirken, şehrin diğer üst kotlarındaki mahallelerde oluşan aksaklıklar ise TİSKİ adına DSİ tarafından yapılan Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisinin gelecek yıl tamamlanmasıyla son bulacak. Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla birlikte, şehrin 200 kotuna kadar olan bütün mahallelerine pompa kullanılmadan, terfi yapılmadan direkt arıtma tesisinden su sağlanacak.

SAĞLAM ALTYAPI KESİNTİSİZ SU

Trabzon'un her noktasına sağlam altyapı ve kesintisinin su temini sağlamak için çalıştıklarını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Şehirde meydana gelen ana isale hattı arızaları sonrası üst kotlara suyun ulaştırılması bazen 2-3 günü bulabiliyordu. Bu çalışmayla bu süreyi minimuma indiriyoruz. Yine bu çalışma sayesinde yaz aylarında kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanan Kireçhane bölgesine de takviye su sağlayarak sorunu gidermiş olacağız" dedi.

TARİH : 04. 10. 2021

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