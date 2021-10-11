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Üst geçitlerin bakım ve onarımına başlanıyor

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Üst geçitlerin bakım ve onarımına başlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımına başlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımına başlanıyor. D-100 Karayolu üzerindeki Mimar Sinan, Turgut Özal ve Adnan Menderes üst geçitleri başta olmak üzere tüm yaya üst geçitlerinde bakım ve onarım çalışması yapılacak.

PASLANMAZ VE KORUYUCU BOYA

Mimar Sinan üst geçidindeki ahşap kaplama sökülerek asfalt kaplama yapılacak. Üst geçitlerde paslanmaz ve koruyucu özellikte boya kullanılacak. Üst geçitlerin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 4 bin metrekare kumlama, 4 bin 750 metrekare boya temizliği, 8 bin 750 metrekare boya, cam değişimi kaynak, asfalt pist tamiri asfalt kaplama ve tartan pist tamiri çalışmaları yapılacak.

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Haber: Üst geçitlerin bakım ve onarımına başlanıyor - Haberler
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